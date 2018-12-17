МЕХИКО, 17 дек /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отмечает положительную реакцию рынков на представленный его командой проект федерального бюджета 2019 года.

Проект был внесен минфином на рассмотрение парламента в минувшую субботу. По мнению минфина, экономический рост составит 1,5-2,5%, инфляция – 3,4%, а курс доллара – 20 песо. Объем доходов бюджета оценен в 5,27 триллиона песо (0,26 миллиарда долларов), расходов – 5,77 триллиона (0,29 миллиарда долларов).

"Да, мы будем расти, и у нас будет благополучие. Я очень доволен бюджетом. Аналитики, специалисты в госфинансах хорошо оценивают бюджет, который направлен в палату депутатов", – заявил Лопес Обрадор на своей традиционной ежедневной пресс-конференции.

По его словам, финансисты называют данный проект бюджета сбалансированным и ответственным. "У нас будет достаточно доходов, чтобы финансировать расходы без наращивания долга, не поднимая налоги, не вводя новые налоги, не поднимая цену бензина. И одновременно с борьбой против коррупции и за экономию у нас будет бюджет, который позволит выполнить все обещания, которые мы давали по время кампании", – сказал президент Мексики.

В бюджете отдельно заложены средства на программы, которые анонсировал Лопес Обрадор. Так, на строительство нового аэропорта на базе ВВС "Санта-Лусия" у Мехико выделяются 15 миллиардов песо (0,75 миллиарда долларов по курсу в бюджете на 2019 год), на проект туристического поезда Maya – 6 миллиардов песо (0,3 миллиарда долларов), на модернизацию шести НПЗ Pemex – почти 72 миллиарда песо (3,6 миллиарда долларов), на пенсии всем людям преклонного возраста – 100 миллиардов песо (5 миллиардов долларов), а на программу трудоустройства молодых людей – 44,3 миллиарда песо (2,2 миллиарда долларов).