МЕХИКО, 17 дек /ПРАЙМ/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Южноамериканский общий рынок (Меркосур) в понедельник в столице Уругвая Монтевидео подписали меморандум о сотрудничестве.

"Подписание меморандума о взаимопонимании с ЕАЭС — рынком с более чем 180 миллионами человек, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан и Россия", – говорится в сообщении Меркосур в официальном микроблоге в Twitter.

По заявлению блока, на Меркосур и ЕАЭС приходится в общей сложности более 6,5% мирового ВВП. "Экономики стран отмечаются высоким индексом взаимодополняемости, а рынки являются привлекательными для обеих сторон (меморандума)", — отмечает Меркосур.

На основании подписанного документа Меркосур рассчитывает определить тематические направление сотрудничества и диалога, чтобы начать работы по расширению экономических и торговых связей с ЕАЭС, говорится в сообщении.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. На них приходится 250 миллионов человек населения и более 75% совокупного ВВП континента.

ЕАЭС является международным интеграционным экономическим объединением, созданным на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.