НОВОСИБИРСК, 18 дек /ПРАЙМ/. Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ пройдет в Новосибирске под председательством вице-спикера верхней палаты парламента, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака с участием вице-премьера РФ Максима Акимова, на мероприятии обсудят баланс региональных и федеральных интересов по реализации нацпроекта "Цифровая экономика".

Кроме того, в заседании примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и главы субъектов РФ, сообщила пресс-служба ЕР.

"На заседании пойдет речь о цифровой экономике как комплексной стратегии регионального развития. Основной вопрос повестки – решить, как повысить вовлеченность регионов в реализацию национального проекта "Цифровая экономика" и обеспечить учет их реальных возможностей и интересов", — говорится в сообщении.

Планируется, что будет рассмотрен опыт Калининградской и Новгородской областей в разработке программы цифровизации и создания инфраструктуры для цифровой экономики.

Помимо этого, планируется обсудить систему оценки Советом по развитию цифровой экономики степени цифровизации регионов — так называемый рейтинг цифровизации, а также возможность учета результатов такой оценки при рассмотрении правительством РФ вопросов финансовой поддержки субъектов РФ.

Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято Советом Федерации РФ в апреле 2018 года. В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний.

В задачи Совета входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики, мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации госполитики в области развития цифровой экономики.