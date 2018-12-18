ПЕКИН, 18 дек /ПРАЙМ/. Сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира, отметят в Поднебесной во вторник.

Председатель КНР Си Цзиньпин утром выступит с речью, посвященной началу реформ. Власти страны ранее объявили юбилейную дату одним из главных событий уходящего года.

Реформы изменили Китай самым радикальным образом, однако вместе с тем эти стремительные темпы роста породили и некоторые проблемы: загрязнение окружающей среды, растущую разницу в доходах, стремительную урбанизацию, старение населения и гендерный дисбаланс.

Как Китаю удалось за такой короткий срок добиться экономического чуда и куда движется вторая крупнейшая экономика мира – в материале РИА Новости.

ПЕРЕХОДИТЬ РЕКУ, ОЩУПЫВАЯ КАМНИ

Идея в то время лидера КНР Дэн Сяопина заключалась в том, чтобы Китай сохранил социалистическую идеологию, но комбинировал ее с рыночной экономикой. Эту модель он назвал социализмом с китайской спецификой. Реформы носили экспериментальный характер: сначала проводились в нескольких районах, а в случае успеха внедрялись по всей стране.

Эта политика допускала существование частных предприятий, систему двойного ценообразования. Впервые с 1949 года страна открылась для иностранных инвестиций через создание специальных экономических зон. Реформы Дэн Сяопина считались амбициозными и встретили сопротивление консервативных членов Коммунистической партии, однако ему удалось настоять на преобразованиях.

Посол России в КНР Андрей Денисов находился в Китае в 1978 году, когда была объявлена политика реформ. По наблюдениям дипломата, "Китай разительно изменился за этот очень короткий по меркам мировой истории срок".

"Что такое 40 лет? Это, по сути, средняя продолжительность активной трудовой деятельности всего лишь одного поколения. Говорю об этом как очевидец: в декабре 1978 года я работал в советском Торгпредстве в Пекине и, можно сказать, лично присутствовал при запуске политики реформ и внешней открытости, которая столь впечатляюще преобразила всю огромную страну. Здесь важно слово "всю". В Китае нет проигравших от процесса глубоких и кардинальных реформ", — сказал в беседе с РИА Новости российский посол.

Старший научный сотрудник аналитического центра Taihe, экономист Дин Ифань считает, что значимость политики реформ и открытости заключается в уходе от догматической "социалистической модели" и поиске подходящей для Китая модели развития.

"Другими словами, переходить реку, ощупывая камни, то есть методом проб, искать новые пути развития… Самым большим достижением политики реформ и открытости стало стремительное ускорение процесса урбанизации Китая, который был в целом реализован за 40 лет. Согласно данным ООН, Китай в настоящее время — страна с самыми полными индустриальными показателями. Экономические достижения Китая неотделимы от политики реформ и открытости", — отметил экономист.

В 2017 году население Китая составило 1,39 миллиарда человек, при этом доля городского населения увеличилась до 58,52%.

КИТАЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ ИЛИ АМЕРИКАНСКИЙ КАПИТАЛИЗМ?

На Западе бытует мнение, что экономическое и политическое развитие Китая – несбалансированное. Экономика страны становится капиталистической, в то время как политическая идеология остается как и 40 лет назад – коммунистической. Экономист Дин Ифань с этой точкой зрения не согласен.

"Так принято считать в США и в некоторых западных странах. Они не хотят принимать, что может быть соперничество между разными системами. Не забывайте, что однажды они уже говорили, что у истории есть конец и она закончится американским капитализмом, то есть рыночной экономикой и демократией. Сегодня в их рыночной экономике рынок не обладает решающим словом, решения принимает правительство. Даже вопрос международной торговли определяется правительством. Что это за рыночная экономика?" — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что экономика Китая не капиталистическая, ее также нельзя назвать "государственным капитализмом", как иногда говорят на Западе.

"Китай смог достичь таких невероятных результатов, потому что смог отойти от догматического социализма", — убежден экономист.

Дин Ифань отмечает, что и политика Китая также не является коммунистической. "В правительстве Китая вдобавок к руководству КПК есть руководители и других демократических партий, а также беспартийные", — отметил эксперт.

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ

Китайский эксперт считает главным негативным эффектом политики реформ и открытости растущую разницу в доходах населения. Треть богатств Китая приходится на 1% самых обеспеченных жителей страны.

За 40 лет правительству Китаю удалось вывести из бедности около 800 миллионов человек. В 1978 году в Китае не было частных предприятий, ни одно госпредприятие не входило в список 500 крупнейших в мире. В 2017 году в таком списке 115 компаний были китайскими, из которых 25 – частные. В 2018 году в число юаневых миллиардеров вошли 1893 человека.

Однако в Китае еще 30 миллионов человек, в основном сельского населения, по-прежнему живут за чертой бедности.

"Некоторые предприниматели стали очень богатыми, в то время как жители сельской местности по-прежнему живут в условиях крайней бедности. Политика реформ и открытости позволяет некоторым разбогатеть первыми и больше не настаивать на абсолютном справедливом распределении богатств", — отмечает эксперт.

По его мнению, реформы должны позволить всем иметь возможность получить равный доход. Аналитик подчеркнул, что правительство пытается помочь самым бедным слоям населения.

ОТКРЫТОСТЬ — ПРОГРЕСС, ЗАКРЫТОСТЬ – ОТСТАЛОСТЬ

В октябре 2017 года Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит твердо проводить политику реформ и открытости. Он назвал развитие модернизированной экономики стратегической целью развития страны.

"Открытость приносит прогресс, закрытость — отсталость. Двери открытости Китая внешнему миру не закроются, они могут только открыться еще шире", — сказал лидер КНР.

Он заверил, что Китай никогда не будет проводить политику экспансии и не станет жертвовать интересами других стран ради своей выгоды. Лидер КНР подчеркнул, что "какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона".

Власти Китая подтвердили эту позицию и в этом году — несмотря на продолжающуюся торговую войну с США.