ВАШИНГТОН, 18 дек /ПРАЙМ/. Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) во вторник примет решение о выделении Украине дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев, следует из повестки дня, которая размещена на сайте МВФ.

"Украина. Запрос о резервном кредите и отказ от (предыдущих) договоренностей в рамках расширения финансирования по программе stand-by", — отмечается в сообщении.

О готовности рассмотреть этот вопрос после 10 декабря директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявляла еще 29 ноября по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

При этом, фонд договорился о дополнительном кредитовании на уровне персонала еще 19 октября. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

Для того, чтобы соответствовать требованиям программы парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Фонд не отказался от выделения финансирования Украине, даже несмотря на введение в стране военного положения. Как объясняли в фонде, у "МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения".

ЗАНЯТЬ, ЧТОБЫ ОТДАТЬ

Недавно Порошенко, общаясь с прессой, отмечал, что, если бы не необходимость отдавать долги тому же МВФ, Украине не потребовалось бы вновь занимать деньги у МВФ.

В конце 2014 году власти Украины договорились о выделении Украине 17,5 миллиардов долларов. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение стране 17,5 миллиарда долларов. Однако уже к окончанию программы финансирования стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.

В частности, замминистра финансов Украины Сергей Верланов заявлял, что почти треть бюджета Украины на 2019 год будет направлена на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов. На их погашение и обслуживание в бюджете Украины на 2019 год предусмотрены 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов).

Глава НБУ Яков Смолий заявлял журналистам, что Нацбанк ожидает положительного решения МВФ и предоставления Украине транша в размере 1,4-1,9 миллиарда долларов до католического Рождества. Кроме того, он ожидает, что транш позволит НБУ увеличить валютные резервы до 19,2 миллиарда долларов. Согласно более ранним комментариям Нацбанка, повышение уровня национальных резервов является залогом макроэкономической стабильности в период выборов на Украине, которые пройдут в 2019 году.