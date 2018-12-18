НОВОСИБИРСК, 18 дек /ПРАЙМ/. Российские производители телекоммуникационного оборудования должны максимально комфортно чувствовать себя на отечественном рынке и потеснить иностранных конкурентов, для этого будут создаваться все условия, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов во вторник в Новосибирске.

Акимов примет участие во заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, которое пройдет в Новосибирске во вторник.

"Сегодня повод поговорить о проблемах телекоммуникационной отрасли, оборудования, для того, чтобы решить ключевые задачи. Одна из них – сделать присутствие российских производителей на российском же рынке максимально комфортным и на конкурентных и привлекательных для телекоммуникационных компаний условиях потеснить наших зарубежных конкурентов", — сказал он.

Вице-премьер отметил, что речь на заседании совета пойдет о том, "как технологично, конкурентно и грамотно это сделать".

В свою очередь, зампредседателя Совфеда Андрей Турчак сказал, что совет предметно обсудит и, возможно, выработает дополнительные меры поддержки отрасли на законодательном уровне, уровнях регулирования, в том числе таможенного.

Акимов и Турчак в Новосибирске приняли участие в открытии второй очереди производства телекоммуникационного оборудования компании "Элтекс" – одного из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования. Глава компании Алексей Черников сказал, что рассчитывает на то, что с развитием производства его предприятие сможет занять в ближайшие два-три года до 30-35% российского рынка.