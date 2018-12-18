ВАШИНГТОН, 18 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе в январе, сообщила журналистам во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января, как и в прошлом году, президент (Трамп — ред.) примет в нем участие", — сказала Сандерс на регулярном брифинге.

Она сообщила, что делегацию США возглавит министр финансов Стивен Мнучин, в нее также войдут госсекретарь США Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр национальной безопасности Кристен Нилсен и другие члены администрации, в том числе советники президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер.