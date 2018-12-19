ВАШИНГТОН, 18 дек /ПРАЙМ/. США и Китай планируют провести переговоры по вопросам торговли в январе, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин.

"Мы сейчас в процессе подтверждения логистики нескольких встреч. Мы решительно настроены на то, чтобы использовать время с умом и попытаться разрешить это (проблемы в торговле)", — цитирует Мнучина агентство Блумберг.

По его словам, обе стороны пытаются выработать соглашение к 1 марту. Ранее США перенесли дополнительное повышение пошлин на китайский импорт на 2 марта.

"Мы ожидаем, что встречи пройдут в январе", — сказал глава минфина.

Ранее Трамп в интервью агентству Рейтер не исключил возможности новой встречи с Китаем на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть не обозначил сроков. Он добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, пока не станет ясно, могут ли США и Китай договориться.

Издание Wall Street Journal сообщало со ссылкой на неназванных китайских чиновников, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.