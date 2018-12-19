МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Минфин России в среду разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26214 с погашением в мае 2020 года на 1,15 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 98,02% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,03% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,0473% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,01% годовых. Спрос — 12,111 миллиарда рублей.

Ранее в среду аукцион по размещению ОФЗ серии 26223 на 10 миллиардов рублей не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.