ВАШИНГТОН, 19 дек /ПРАЙМ/. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл готовит очередной компромиссный временный бюджет до 8 февраля 2019 года, чтобы избежать "закрытия" федерального правительства, сообщает издание Politico.

В США федеральные учреждения ограничивают свою работу в отсутствие действующего бюджета. Нынешний временный бюджет для ряда министерств завершается в пятницу, в то время как конгресс намерен разъехаться на рождественские каникулы. Президент Дональд Трамп обещал, что не подпишет бюджет, если в нем не будет пяти миллиардов долларов на строительство пограничной стены. Демократы, которые с нового года получат контроль над палатой представителей, не хотят выделять эти средства.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер предположил в среду, что Трамп все же согласится перенести дебаты на 2019 год, подписав временный бюджет. Это косвенно подтвердила советник Трампа Келлиэнн Конуэй, сообщив, что президент может согласиться на временную меру, но не отступит принципиально от своих требований.

Демократы пока что отказываются от компромиссных решений, таких как повышение финансирования пограничной безопасности на меньшую сумму, чем требует Трамп. Демократы добиваются, чтобы финансирование по этой статье осталось прежним.