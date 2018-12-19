БРЮССЕЛЬ, 19 дек /ПРАЙМ/. Еврокомиссия делает новый шаг в подготовке на случай отсутствия договоренности об условиях выхода Великобритании из Евросоюза к дате Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Ранее в декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения. Опасение вызывает скорость процесса рассмотрения документа парламентом. Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря. Однако после трех дней дебатов премьер Тереза Мэй признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на середину января.

"Ввиду сохраняющейся неопределенности в Великобритании вокруг ратификации соглашения об отделении (от ЕС — ред.)… Еврокомиссия начала сегодня имплементировать план действий (на случай — ред.) отсутствия сделки", — говорится в релизе ЕК.

ЕК сделала ряд законодательных предложений по этому вопросу и призвала структуры ЕС предпринять необходимые действия, чтобы они вступили в силу к дате Brexit. План ЕК состоит из ряда мер в ограниченном числе областей, где отсутствие договоренности о "разводе" может создать значительные трудности для граждан и бизнеса в ЕС. К таким сферам относятся, в частности, финансовые услуги и транспорт.

При этом предложенные меры ЕК не снимут всех проблем "жесткого" Brexit, поэтому и людям и компаниям необходимо готовится к такому варианту. Еврокомиссия со свой стороны за последний год опубликовала целый ряд документов, чтобы проинформировать общественность о возможных последствиях выхода Британии из ЕС без сделки об условиях этого процесса.

Страна и союз согласовали в ноябре договор об условиях "развода", а также политическую декларацию о структуре будущих отношений. Эта сделка должна ещё пройти ратификацию в парламентах ЕС и Великобритании, при этом в стране возникли с этим сложности.

Переговоры о конкретных договорах по отношениям страны и союза после Brexit можно начать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС. Сейчас это запланировано на 29 марта 2019 года.

Отсутствие ратифицированной всеми сторонами договорённости об условиях выхода страны из союза может привести к так называемому "жёсткому" Brexit — это когда Великобритания перестанет выполнять правила ЕС после отделения от союза, не будет переходного периода в их отношениях, что грозит негативными экономическими последствиями.

ТРАНСПОРТ

Выход Великобритании из ЕС без сделки вызовет перебои во всех видах транспорта, но в разной степени, отмечается в материалах ЕК.

Еврокомиссия, в частности, представила меры с ограниченным сроком действия для сохранения авиасообщения между Евросоюзом и Великобританией.

На случай "жесткого" Brexit она предлагает временно разрешить на основе односторонних мер авиасообщение из Великобритании в 27 остающихся в ЕС стран. Эти меры будут задействованы, если и Британия ответит тем же, свидетельствуют материалы ЕК. Исходя из них, такие меры буду действовать год с момента Brexit. Это делается чтобы избежать полной приостановки трафика между ЕС и Соединенным королевством.

ЕК также предложила временно разрешить операторам из Соединенного королевства ввозить по дорогам товары в Евросоюз при наличии, в частности, симметричного разрешения со стороны Британии. Эту меру предлагается завершить 31 декабря 2019 года.

ФИНАНСЫ

Еврокомиссия считает, что лишь ограниченное число особых мер необходимо принять для сохранения финансовой стабильности в 27 остающихся в ЕС стран в случае "жесткого" Brexit.

"После тщательного изучения рисков, связанных со сценарием отсутствия соглашения в финансовом секторе, ЕК пришла к выводу, что для сохранения финансовой стабильности в 27 странах ЕС необходимо лишь ограниченное число мер на случай непредвиденных обстоятельств", — говорится в релизе.

К примеру, ЕК предлагает избежать перебоев в центральном клиринге деривативов с помощью специальной меры, которая бы действовала 12 месяцев с момента Brexit. Эта мера позволит Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) временно признавать центральных контрагентов, базирующихся в Великобритании, позволяя им, тем самым, временно продолжить предоставлять свои услуги в ЕС.

При этом ЕК отмечает, в частности, что помимо предложений ЕК, во всех секторах финансовых услуг компании должны продолжать предпринимать все необходимые шаги для смягчения рисков от Brexit и обеспечения продолжения обслуживания клиентов.

ПРАВА ГРАЖДАН

Еврокомиссия предложила странам ЕС предпринять меры, чтобы все граждане Великобритании, законно проживающие в ЕС, смогли бы продолжить после 29 марта следующего года это делать. Еврокомиссия ожидает, что заверения британской стороны по защите аналогичным образом прав граждан ЕС в Великобритании в случае отсутствия договоренности об условиях Brexit будут в скором времени формализированы.

Представленный Еврокомиссией план мер на случай отделения Великобритании от Евросоюза без договорённости об условиях этого процесса не скрасит всех последствий такого "жесткого" Brexit, отметила ЕК.

Планирующиеся меры также не могут компенсировать недостаточную готовность тех, кого может затронуть "жесткий" Brexit.