МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Ситуация в мировой экономике непредсказуема, ряд стран не скрывают свою протекционистскую политику, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Непредсказуемая ситуация в мировой экономике. Мы видим, что ряд стран, скажем так, абсолютно отказались от того, чтобы хотя бы скрывать свои планы по протекционизму. Протекционизм расцветает пышным цветом", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Пескова, этими действиями разрушаются столпы мировой экономики. "И вся система ВТО, и так далее, — это все просто идет прахом",- сказал он.

"На самом деле мне неизвестен ни один серьезный аналитик, который возьмется сейчас сказать, что будет через пару лет в мировой торговле, в мировых торгово-экономических отношениях", — сказал Песков.

Он сообщил, что Россия продолжает наблюдать агрессивные недружественные проявления в плане ведения различных ограничений в отношении страны, "то есть международная конъюнктура скорее неблагоприятна". РФ, по словам Пескова, удается выдерживать в среднем позитивную динамику развития, что необходимо для выхода на экономический рывок.