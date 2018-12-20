ПАРИЖ, 20 дек /ПРАЙМ/. За четыре года существования Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в экономику Крыма были привлечены инвестиции в размере 4,5 млрд евро, сообщил сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров на "Крымском вечере" в Париже.

В апреле 2019 года в Ялте пройдет пятый по счету международный экономический форум. Как ожидают организаторы, в нем примут участие три тысячи человек из более чем 100 стран мира.

"Если на первом Ялтинском форуме не было понимания, как международные участники поддержат эту площадку, и на первом форуме присутствовало 600 участников из 12 стран мира, то на четвертом форуме присутствовало уже более трех тысяч участников из 74 стран. Собирались участники для дискуссий, обсуждений мировых трендов в экономике, в политике и инвестировали в экономику Крыма. За эти годы все участники Ялтинского форума проинвестировали более 4,5 миллиардов", — сказал Назаров, открывая вечер.

Он отметил, что в Крыму работают более 3 тысяч компаний с иностранным капиталом, в том числе французские компании. "Разные отрасли, куда инвесторы вкладывают свои инвестиции, начиная от фармацевтики, строительства, сельского хозяйства, виноделия", — добавил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ.

По его словам, многие соглашения, которые подписывались в рамках форума, не просто остались проектами, а были запущены в эксплуатацию.

"Например, такие как международный аэропорт Симферополь, его пропускная способность — 6,5 миллионов человек в год. Как раз то количество людей, которые уже приезжают в Крым, по сути преодолев количество туристов, которые приезжали в Советском Союзе", — рассказал Назаров.

Он пригласил собравшихся на вечер в Париже посетить форум в 2019 году.

"После посещения Ялтинского форума вы убедитесь, насколько РФ ведет открытую политику, выстраивает партнёрские отношения с другими странами и готова с инвесторами работать в очень комфортном режиме… А также (сможете) поговорить с местными жителями – насколько они довольны сегодняшней ситуацией, насколько их волеизъявление было свободным, когда они участвовали в референдуме", — добавил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".