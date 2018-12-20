ВАШИНГТОН, 20 дек /ПРАЙМ/. Демократы в сенате США потребовали в среду предоставить на рассмотрение конгресса планы минфина вывести из-под санкций компании, которые в настоящее время находятся под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Минфин США в среду сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней, поскольку Дерипаска сократит свою долю в компаниях. Доля бизнесмена в энергометаллургической En+ будет снижена с около 70% до 44,95%, пояснил американский минфин. Кроме того, Дерипаска сможет голосовать не более чем 35% акциями En+.

Сам Дерипаска при этом останется в списке санкций, его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы в США.

"Следующий созыв конгресса должен рассмотреть это решение как можно скорее, чтобы определить, следует ли вмешаться конгрессу", — говорится в совместном заявлении лидера меньшинства в сенате Чака Шумера и сенаторов-демократов Шеррода Брауна и Роберта Менендеса. Новый созыв конгресса соберется в январе 2019 года, большинство в палате представителей перейдет к демократам, а контроль над сенатом сохранится у республиканцев.

Демократы также потребовали, чтобы администрация проинформировала конгресс, достаточны ли предложенные изменения в компаниях для того, чтобы Дерипаска больше не находился "на водительском сиденье".