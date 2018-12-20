МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Часть акций бизнесмена Олега Дерипаски получит благотворительный фонд, сообщил департамент минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Минфин США в среду сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней, поскольку Дерипаска сократит свою долю в компаниях. Доля бизнесмена в энергометаллургической En+ будет снижена примерно с 70% до 44,95%, пояснил американский минфин. Кроме того, Дерипаска сможет голосовать не более чем 35% акциями En+.

Сам Дерипаска при этом останется в списке санкций, его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы в США.

"Дерипаска также пожертвует пакет акций благотворительному фонду. Никакие трансакции, осуществляемые в соответствии с соглашением, не позволят Дерипаске получить средства в обмен на его акции или же от будущих дивидентов, выпущенных "Русалом", En+ или "ЕвроСибЭнерго ", — говорится в сообщении OFAC.

В 2008 году Дерипаска основал фонд поддержки социальных инноваций "Вольное дело" для решения социально значимых проблем, поддержки отечественного образования и науки, содействия сохранению культурно-исторического наследия России.