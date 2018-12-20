БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек /ПРАЙМ/. Все туристы компании "Жемчужная река" из Приамурья вернулись с острова Хайнань в Россию, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Авиакомпания "ИрАэро" более 10 дней назад приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.

"Последние 22 человека из группы туристов, ожидавших возвращения с острова Хайнань, прилетели в Москву, их доставили рейсом Санья-Домодедово с пересадкой в Самаре. 20 декабря амурчан планируется отправить прямыми регулярными рейсами до Благовещенска", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что туристам окажут помощь по размещению и обеспечат питанием.

Ранее Росавиация сообщила, что "Жемчужная река" продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны туроператора.