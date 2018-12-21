МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что национальные проекты должны способствовать экономическому прорыву, отметив, что для этого также потребуется реформа государственного управления и улучшение позиций России на мировых рынках.

"На пресс-конференции президент (РФ Владимир Путин — ред.) потребовал от правительства обеспечить прорыв после десятилетия низких темпов роста. Этому должны способствовать нацпроекты… Конечно, нацпроекты не охватывают всех условий роста. Потребуются реформа госуправления, реальная защита собственников, улучшение позиций России на мировых рынках", — написал Кудрин у себя на странице в Twitter.

Он также добавил, что для серьезных перемен необходимо больше воли. Роль правительства в достижении национальных целей Кудрин видит в анализе объективных тенденций и факторов роста, контроле результатов и ответственности, а также разработке предложений по ключевым вопросам развития.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил что рост экономики 1% в год был таким, когда Кудрин был вице-премьером российского правительства, поэтому "нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая". Также президент отметил, что так считать механически нельзя, отвечая на реплику журналиста, что многие эксперты по экономике, в том числе и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, заявляют, что в реальности российская экономика вот уже десять лет растет в среднем на 1%. Путин при этом добавил, что с большим уважением относится к Кудрину и прислушивается к его рекомендациям.

Кудрин был заместителем председателя правительства РФ в 2000-2004 и 2007-2011 годах, возглавлял министерство финансов с 2000 по 2011 год.