МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Большинство россиян выбрасывают живую новогоднюю елку в течение месяца после окончания праздника, при этом до лета с ней не готовы расстаться 4% жителей нашей страны, свидетельствуют данные исследования, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование провела компания MARC по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК), участие приняли 1200 человек старше 18 лет.

"У большинства опрошенных (59%) живые ели стоят практически месяц с Нового года. Примерно до марта праздничное дерево стоит у 11% россиян, а 4% выбрасывают их летом", — привела статистику компания.

Елка остается главным атрибутом праздника: наряжают ее в Новый год 82% респондентов. Почти половина россиян отдает предпочтение искусственной елке (48%), живое дерево предпочитает 27% опрошенных, а оставшиеся 25% выбирают ели от случая к случаям. Практически половина участников опроса (48%) для украшения выбирает только покупные новогодние игрушки, 5% — только самодельные. При этом 38% обновляют свои новогодние игрушки раз в 2-3 года. Очень редко покупают новые елочные украшения 31% опрошенных, а каждый год делают это 28% россиян.

"Очень приятная тенденция, которую мы увидели в исследовании – это тот факт, что россияне берегут елочные игрушки, которые переходят к ним из поколения в поколение. У 59% россиян есть подобные семейные реликвии", — отметила начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики НСПК Ирина Лобанова.

Практически треть россиян планирует потратить на подарки к этому Новому году менее 5 тысяч рублей: об этом заявили 28% опрошенных. В сумму от 5 до 7,5 тысячи рублей планируют уложиться 16% опрошенных, от 7,5 до 10 тысяч рублей думают потратить 12%. А вот более 30 тысяч рублей на новогодние подарки закладывают 7% россиян. Большая часть опрошенных (90%) планирует дарить подарки родственникам, а поздравлять коллег по работе собираются всего 40% россиян.

Самым популярным новогодним подарком в этом году стали продукты питания: 86% опрошенных россиян планируют дарить родным и близким конфеты, спиртные напитки и деликатесы. Чуть меньше (77%) предпочитают сувенирную продукцию, а 57% для подарков выбирают парфюмерию, косметику и бижутерию. В то же время, практически каждый третий опрошенный россиянин (27%) в качестве подарка приобретает подарочный сертификат. Деньги в качестве подарка становятся все более популярными у людей с близкими отношениями. Например, коллегам деньги на Новый год готовы подарить всего 5% россиян, друзьям – уже 11%, а подарить деньги родственникам планируют 23%.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин.