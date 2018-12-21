МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Санкциями против России Евросоюз загнал себя в ловушку, считает член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции в отношении России на полгода, до 31 июля 2019 года.

"Этот процесс — продления режима санкций — будет очень длительным, потому что Евросоюз сам себя загнал в ловушку и теперь сам же находится в плену этого решения", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что европейские политики постоянно упрекают Россию, то из-за ситуации в Донбассе, то в вопросе принадлежности Крыма. "При этом ЕС почему-то не вводит санкции против украинских чиновников, которые инициировали военную операцию в Донбассе. Вопрос о принадлежности Крыма был закрыт раз и навсегда", — отметил Цеков.

Он также полагает, что некоторые европейские политические деятели не очень хорошо разбираются в ситуации на Украине и не видят ничего "дальше собственного государства".

"Я не питаю иллюзий, что лично против меня когда-то будут сняты санкции. Хотя эти ограничения мне и не мешают", — сказал парламентарий.