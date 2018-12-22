ВАШИНГТОН, 22 дек /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Исключение из санкционного листа США российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" является позитивным сигналом для других компаний и бизнесменов из России, попавших под санкции, это говорит о том, что с минфином США можно договариваться, рассказал РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.

Минфин США в среду сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными.

Шостак отмечает, что российскому бизнесмену пришлось пойти на очень серьезные уступки. Более того, в очередной раз этой историей было доказано, что американское право имеет "трансграничный характер" и не стесняется диктовать свои условия бизнесу по всему миру, сказал инвестор.

ПОЗИТИВНЫЙ СИГНАЛ

"Налицо хорошая и слаженная работа юристов, которые представляли компании Дерипаски", — комментирует заявление минфина США Шостак. Юристы смогли привести правильные аргументы, они были настойчивы, это "совпало с желанием США слушать эти аргументы", добавляет он.

"Компромисс, который они выработали, беспрецедентный. Даже несмотря на то, что он имеет элементы фильма ужасов для российского акционерного общества. Ведь органы управления компании фактически переходят к гражданам США и Великобритании, стратегические вопросы развития уплывают из российских рук в западные юрисдикции, структура де-факто должна отчитываться о своих действиях перед американским регулятором", — продолжает собеседник РИА Новости.

"Другие российские компании на этом поприще не преуспели. Это решение в принципе заложило хороший фундамент, чтобы подобные истории при наличии желания обеих сторон, с одной стороны бизнесменов и компаний, попавших в списки, а с другой — департамента по контролю за иностранными активами Минфина США, могли бы быть урегулированы в таком русле", — подводит итог собеседник агентства.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлялись, в последний раз — до 21 января.

НОВЫЕ САНКЦИИ НИ ПРИ ЧЕМ

Шостак подчеркивает, что этот позитив никак не касается новых санкций в отношении РФ, которые сейчас рассматривает администрация США.

"Администрация ждет более сильных сигналов от (спецпрокурора по российскому "вмешательству" Роберта — ред.) Мюллера. Если бы эти сигналы были более очевидными, а расследование подытожено прокурором, то, возможно, проанализировав его, администрация приняла бы решение о введении тех или иных санкций", — считает Шостак.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В начале ноября госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери — в этой связи США намерены ввести против России новый, второй пакет санкций в связи с инцидентом в британском Солсбери. Сейчас госдеп обсуждает их с конгрессом. Первый пакет санкций в рамках этого закона вступил в силу 27 августа.