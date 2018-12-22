ВАШИНГТОН, 22 дек /ПРАЙМ/. Правительство США в ночь с пятницы на субботу частично прекратило свою работу в связи с отсутствием договоренности американских законодателей и президента США Дональда Трампа. РИА Новости опросило американцев, которые пережили предыдущие "шатдауны" и рассказали, что "закрытие правительства" значит для госслужащих или сотрудников компаний, работающих за бюджетные деньги.

"Закрытие" правительства в США подразумевает прекращение работы части федеральных госучреждений из-за отсутствия согласованного бюджета. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений — некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.

НЕ ВСЕ, А ТОЛЬКО НА ЧЕТВЕРТЬ

Нынешний "шатдаун", по подсчёту американских СМИ, затронет лишь порядка 25% правительственных учреждений, остальные 75% уже профинансированы. Несмотря на кажущуюся ограниченность, по подсчетам демократов в сенате (их приводит McClatchy), "шатдаун" затронет порядка 800 тысяч госслужащих. Около 420 тысяч будут выходить на работу, однако не получат вовремя своей зарплаты. Еще 380 000 работников будут отправлены домой в вынужденный отпуск, включая сотрудников НАСА и Службы национальных парков.

"Эта остановка правительства – частичная. Есть несколько агентств, которые уже профинансированы, это минобороны, министерство здравоохранения, агентства, которые получают финансирование из иных источников, например, от налогоплательщиков США, такие как Фонд социального страхования. Таким образом, наша нацбезопасность не пострадает", — рассказал РИА Новости автор радиопрограммы "Закулисье политики" (Youtube-канал) Джастин Рассел, обладающий 25-летним опытом разработки стратегий для правительственных агентств США и предвыборных кампаний конгрессменов.

"Тем не менее, некоторые министерства будут затронуты, это минсельхоз, госдеп, наши национальные парки. Они либо закроются, либо будут работать без оплаты в период остановки правительства", — говорит он.

Рассел добавляет, что остановка работы правительства, особенно в период праздников, никогда не будет популярной мерой, поскольку добавляет беспокойства госслужащим, которые хоть и получат свои средства, но позднее. Оплата за вынужденный отпуск не происходит автоматически, а должна быть одобрена конгрессом "задним числом". Но конгресс всегда решает дело в пользу сотрудников госучреждений, и им в конечном счете выплачивают зарплату.

КОНТРАКТНИКАМ СЛОЖНЕЕ

Наиболее уязвимы в этом вопросе, как ни странно, не сами госслужащие, а компании, которые работают с правительством по контракту. "Как бывший исполнительный директор, который работал в такой компании, я могу вам сказать, что это очень драматично", — говорит Рассел.

Русскоязычный сотрудник Андрей, который работает по контракту с Национальными институтами здравоохранения, пояснил РИА Новости, что для государственных служащих "закрытие" проходит практически незаметно — они просто уходят в оплачиваемый выходной.

"Контрактникам предлагают либо уйти (в отпуск) за свой счет, либо взять (оплачиваемый) отпуск, либо работать удаленно из дома, либо отработать эти часы, разбросав их вперед, — например, отрабатывать на час больше в день", — сказал Андрей.

В этот раз учреждению, в котором работает Андрей, "шатдаун" не грозит — конгресс обеспечил его финансированием на 2019 год. Правда, Трамп объявил понедельник, 24 декабря, внеочередным выходным для госслужащих, так что в распоряжении контрактника Андрея оказались четыре упомянутых варианта. "Я лично выбрал работу удаленно", — сообщил он.

"Я был свидетелем последних четырех правительственных шатдаунов. Я тогда не был госслужащим, но я ощутил это на себе как представитель компании, работающей по контракту с правительством. Мы не могли давать задания и отправлять на работу наших сотрудников", — говорит Рассел.

Он добавляет, что работал тогда с такими министерствами, как министерства торговли, землеустройства и городского развития. "Могу вам сказать, что люди, которые сотрудничали по контракту, сталкивались с такими же проблемами, как и госслужащие, а может, и с большими сложностями. Но если госслужащие получали эти платежи пусть и с задержкой (на их стороне закон о госслужащих), после того, как правительство начинало свою работу, то решение по возмещению этих средств для контрактников – исключительно вопрос компании, в которой они работают", — подводит он итог.

УПЕРЛИСЬ В СТЕНУ

Президент Трамп пошел на остановку работы правительства из-за желания заставить законодателей профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. Этот вопрос для него принципиален, поскольку речь идет о выполнении одного из основных предвыборных обещаний.

В августе Трамп заявил, что на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами уже выделено 3,5 миллиарда долларов, в бюджете запрошено еще 5 миллиардов. В полночь на 22 декабря по местному времени истекло финансирование ряда министерств, таких как госдепартамент, МВБ, минюст, министерства сельского хозяйства и транспорта. В США федеральные учреждения не могут работать без заранее утвержденного бюджета.

Палата представителей разошлась в пятницу вечером, не дождавшись компромисса с сенатом, что обеспечило очередной "шатдаун". Однако нижняя палата конгресса вернется к обсуждению бюджета уже в полдень по местному времени в субботу (20.00 мск).