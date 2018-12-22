СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек /ПРАЙМ/. Крым готовится принять туристов на новогодние каникулы, число которых впервые за долгое время, по оценкам Ростуризма, превысит 150 тысяч человек. Отдых в отдельных отелях и на туристических базах был забронирован весной и летом, а число зарубежных туристов в Крым после 2014 года постепенно растет. Все работающие на новогодние праздники отели полуострова уже украшены и ждут гостей на отдых.

РОСТ ТУРПОТОКА НА НОВЫЙ ГОД ДО 30%

Крым сохранил лояльные цены на новогодние туры, которые остались на уровне прошлого года, а в некоторых случаях даже снизились, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Спрос на новогодний отдых на полуострове вырос на 30%, и январские каникулы в Крыму проведут до 150 тысяч туристов, сообщил Ростуризм. Ранее Новый год в Крыму приезжало встречать 100-110 тысяч человек.

Глава республики Сергей Аксенов считает, что легализация отелей в Крыму позволит увеличить поток туристов на новогодние каникулы вдвое, до 300 тысяч человек. Он отметил, что крымским мини-отелям, которые добровольно пойдут на легализацию, планируется предоставить ряд преференций, в том числе налоговые каникулы и мораторий на проверки.

"Мы предлагаем всем выйти в законодательное поле Российской Федерации. Меры по облегчению мы готовим. До конца года все будут сформулированы. Постараемся максимально комфортные создать условия, однако эту работу под черным флагом пора прекращать", — считает Аксенов.

Власти полуострова отмечают рост бронирования авиабилетов в Крым туристами из дальнего зарубежья. По данным, которые привел министр курортов региона Вадим Волченко, доля ранних продаж авиабилетов, забронированных из зарубежных стран в Симферополь на период предстоящих новогодних праздников, выросла с 5% до 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, в пятерку стран по числу забронированных в Крым авиабилетов входят Белоруссия, Казахстан, Германия, Киргизия и Израиль.

По состоянию на 7 декабря Крым с начала года в целях отдыха и туризма посетили более 6,6 миллиона человек. Турпоток в регион в 2017 году составил 5,2 миллиона человек. За 2016 год в Крыму отдохнули 5,57 миллиона туристов, в 2015 году полуостров посетили 4,6 миллиона отдыхающих.

БРОНЬ НА НОВЫЙ ГОД С ВЕСНЫ

Загрузка пятизвездочного отеля "Вилла Елена" в Ялте (фонд – 43 номера) на новогодние праздники вплоть до Рождества составляет около 60%, сообщил РИА Новости представитель отеля. Эти же гости бронируют новогодний банкет в ресторане, стоимость которого стартовала с 15,5 тысяч рублей. Бронирование отдыха традиционно начинается рано – уже в майские праздники и летние месяцы.

"Порядка 90% гостей – наши соотечественники. Причем ядро этих гостей представляют два города – Москва и Санкт-Петербург. И у столицы нашей родины явное преимущество перед столицей северной. Оставшиеся гости – это в равной мере жители Крыма и Севастополя, а также граждане государств ближнего и дальнего зарубежья. Есть гости из Украины, Казахстана, Китая, Японии, Дании, Норвегии, Германии, стран Латинской Америки и так далее", — сказал РИА Новости менеджер по рекламе отеля Игорь Кривошей.

Первые брони в четырехзвездочный спа-отель "Море" в Алуште на предстоящий Новый год были сделаны еще в феврале, сообщил РИА Новости его коммерческий директор Виталий Мергелидзе. Сейчас идет подготовка к новогоднему заезду, всего в период каникул в отеле ожидают не менее 250 человек.

Бронирование проживания в новогодние каникулы продолжается и в эти дни. Всего в отеле 350 номеров различных категорий, из них 96 номеров — это новый корпус Sea Garden, расположенный у моря.

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД И ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Новогодний отдых в Крыму удобно совместить с оздоровлением, отметили в минкурортов. Круглогодично работающих здравниц и отелей ежегодно прибавляется на 20-30%, они востребованы, загрузка средств размещения в Саках и Евпатории достигает 60-70%, сообщили в ведомстве.

Более 150 крымских отелей уже опубликовали на своих сайтах развлекательные программы и стоимость новогодних туров, которые начинаются с 27 декабря и заканчиваются 8 января. В среднем цена тура с проживанием, питанием, экскурсионной программой на неделю составит 30-35 тысяч, посчитали в региональном минкурортов.

Отели и пансионаты разработали уникальные новогодние программы: фестивали новогодних елок, винные фестивали, программы в стиле ретро, исконно русском стиле, кинематографическом или сказочном, на банкеты приглашены звезды эстрады. Большинство отелей уже украшены новогодней атрибутикой.

Во время новогодних праздников отдыхающим предлагаются экскурсионные туры, которые могут подойти каждому туристу, исходя из его требований к продолжительности тура, насыщенности программы и бюджету. Например, за 600 рублей туристы смогут приобрести экскурсионную программу, которая включает посещение самых значимых христианских святынь Ялты. До 1 тысячи рублей стоят экскурсии на винзаводы Массандры, Золотой Балки, Солнечной Долины и Alma Valley с дегустацией. Будет открыт Лидийский дворец, где пройдет концерт органной музыкой. Кроме того, будут организованы экскурсии в Гурзуф с посещением уникальных музеев и парков, а также в Бахчисарай, Севастополь, пещеры горного Крыма.

К Новому году и в саму новогоднюю ночь во всех курортных городах и поселках Крыма пройдут концерты, карнавалы, новогодние и рождественские ярмарки. Праздничные мероприятия запланированы вплоть до 13-14 января, когда Россия отмечает Старый Новый год.