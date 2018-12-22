МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла, так как разочарован очередным повышением учетной ставки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ФРС США на последнем в этом году заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал ещё два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заёмных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

По данным источников агентства, президент "много раз за последние несколько дней" в частном порядке говорил об увольнении Пауэлла. Некоторые из советников Трампа предупредили президента, что увольнение главы ФРС будет "катастрофическим шагом". При этом они не уверены, что Трамп все же выступит против Пауэлла, и надеются, что "последний приступ гнева президента рассеется в течение праздников".

Как отмечает агентство, неясно, насколько далеко простираются полномочия президента, и имеет ли он право уволить Пауэлла. В законе о Федеральной Резервной Системе США говорится, что президент имеет право "сместить" любого члена совета ФРС, если на то имеется причина. Однако такой шаг станет "беспрецедентным вызовом независимости ФРС", отмечает агентство.

Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Также президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале своего президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих регулятора тогда стал Джером Пауэлл. Выдвинув кандидатуру Пауэлла, президент США Дональд Трамп нарушил традицию, согласно которой президенты на первом сроке обычно продлевают полномочия действующего главы ФРС. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставок.

Ранее в понедельник Трамп в очередной раз выразил свое недовольство по поводу эскалации роста ставки, написав в Twitter, что "с очень сильным долларом и практически без инфляции… пылающим Парижем и Китаем на спаде" просто невероятно, что ФРС еще рассматривает очередное ее повышение. А его советник по торговле Питер Наварро открыто призвал Пауэлла остановить политику ужесточения.