СТОКГОЛЬМ, 23 дек — ПРАЙМ. Турист из России подозревается в вооруженном ограблении банковской конторы Sparebank 1 на острове Шпицберген, которое произошло в пятницу утром в городе Лонгйир, говорится в сообщении для прессы губернатора Шпицбергена.

"Мужчина, 29-летний гражданин РФ, который находился на Шпицбергене как турист, посетил банк в 10.40 в пятницу и с угрозой овладел около 70 тысячами крон. Он воспользовался винтовкой типа Маузер, взятой на прокат на законных основаниях в Лонгйир", — говорится в сообщении.

Добавляется, что мужчину задержали вскоре после ограбления в центре города. Деньги конфисковали, а подозреваемого доставили в норвежский город Тромсё в тот же день. Сообщается, что он заключен под стражу на четыре недели.

Как поясняется на сайте норвежской телерадиокомпании NRK, ограбленный банк — единственный на острове, а подобное никогда в истории острова не случалось.

Газета Шпицбергена Svalbardsposten написала, что в банке во время ограбления находилось трое служащих, никто не пострадал.