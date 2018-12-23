ТОКИО, 23 дек — ПРАЙМ. Токийский окружной суд принял решение продлить срок ареста бывшего руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона на десять дней — до 1 января 2019 года включительно, передает телеканал NHK.

Ранее в пятницу Токийская прокуратура оформила третий ордер на арест Карлоса Гона, который уже больше месяца находится в тюрьме, по новому подозрению — использованию служебного положения в личных целях, так как автоконцерн считает, что потери от различных инвестиций, которые он делал как частное лицо 10 лет назад в результате всемирного финансового кризиса, он компенсировал за счет компании. Убытки составили 1,85 млрд иен (16,5 млн долларов).

Телеканал отмечает, что в случае получения еще одного запроса о продлении срока ареста от японской прокуратуры и его одобрения судом Карлос Гон может оставаться в тюрьме до 11 января включительно.

Карлос Гон и его ближайший соратник Грэг Келли были арестованы 19 ноября. Причиной ареста стало то, что Гон декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 млрд иен (около 71 млн долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.

До 2010 года, в котором декларирование высоких доходов в компании стало обязательным, он получал в год 2 миллиарда иен (около 18 миллионов долларов). Затем, опасаясь критики в получении завышенной зарплаты, Гон стал указывать только половину этой суммы, а вторую половину, около 1 миллиарда иен (9 миллионов долларов), "откладывал", чтобы получить затем после выхода на пенсию в качестве выходного пособия и по контрактам за консультационные услуги компании. Согласно японскому законодательству, выходное пособие также должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

Также ранее сообщалось, что Гон приобретал недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Покупка не была обусловлена служебной необходимостью, жилье находилось в пользовании Гона и его семьи. Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать также и их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях. Приобретение квартир тоже проходило при непосредственном участии Келли.