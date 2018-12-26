МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Хакеры в 2018 году успешно атаковали почти половину крупных компаний в регионах РФ, при этом 75% инцидентов произошли в нефтегазовой отрасли, говорится в исследовании компании Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В исследовании в течение 2018 года приняли участие руководители IT-подразделений 192 крупных компаний из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. По его данным, в большинстве региональных компаний бюджет на информационную безопасность довольно низкий. Инвестиции в информационную безопасность каждой второй опрошенной компании не превышают пяти миллионов рублей. Около 60% респондентов отметили, что бюджет на кибербезопасность в текущем году остался на уровне 2017 года.

Как выяснили аналитики, кибератакам в этом году подверглись 82% компаний-респондентов. Успешные атаки отметили 47% опрошенных. Больше всего инцидентов было выявлено в нефтегазовой отрасли (75%), промышленности (52%), государственных и финансовых организациях (46% и 45% соответственно).

Прямые финансовые потери понесли 32% участников исследования, а каждая четвертая компания пострадала от простоя инфраструктуры. Финансовый ущерб от атак для большинства компаний (43%) составил не более 500 тысяч рублей. Ущерб в размере 5-10 миллионов рублей понесли 8% опрошенных, 10-20 миллионов рублей — 3% респондентов.

Что касается видов кибератак, то чаще всего организации сталкивались в уходящем году с попытками заражения вредоносными программами (вирусы-шифровальщики, майнеры и т.д.). Доля таких компаний составила 60%. Фишинг занял второе место по популярности среди опрошенных компаний — с ним столкнулись 57% респондентов. При этом целевым атакам подверглось всего 4% компаний.