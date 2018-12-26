МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. СК "Согласие" застрахует на 3,35 миллиарда рублей стартовый комплекс космодрома Восточный при запуске двух спутников-картографов "Канопус-В", следует из материалов на портале госзакупок.

ЦЭНКИ заключает с СК "Согласие" договор как с единственным исполнителем, стоимость услуг страховщика оценивается в 13,7 миллиона рублей.

Ранее ЦЭНКИ планировал на торгах выбрать страховщика стартового комплекса Восточного, страховая сумма тогда была установлена в размере 7,3 миллиарда рублей, а максимальная стоимость контракта составляла 29,3 миллиона рублей. Однако страховщики проигнорировали этот тендер.

Страховым случаем будет считаться гибель или повреждения стартового комплекса 371СК14 космодрома Восточный для запусков ракет-носителей типа "Союз" в результате пожара, протечки инженерных коммуникаций, наводнения, землетрясения, бури, нерасчетных режимов работы космической техники, ошибки изготовления, строительства и монтажа, ошибки эксплуатации, противоправных действий, поясняется в документации.

Намеченный на 27 декабря пуск будет четвертым с космодрома Восточный. Носитель должен вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Помимо этого, в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" будут запущены 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Это японский спутник GRUS, 12 американских аппаратов Flock 3k, южноафриканский ZACube-2, испанский Lume-1, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4 и восемь американских Lemur.

Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года, на орбиту были выведены два космических аппарата "Канопус-В" — номер 3 и 4. В следующем году с Восточного планируется провести один запуск — космического аппарата "Метеор-М" номер 2.2.