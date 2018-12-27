ПЕКИН, 27 дек /ПРАЙМ/. Первая пачка российского молока может появиться на полках китайских магазинов в третьем квартале 2019 года, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.

В начале ноября Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россией и Китаем.

"Первая пачка российского молока будет стоять на полке китайского магазина, и это будет сделано при непосредственном участии нашего торгпредства. Достижение такого результата мы включаем в наш KPI. И соответствующее событие будет знаковым для нас. Мы хотим, чтобы это было исполнено к третьему кварталу", — сказал Инюшин.

Торгпред при этом подчеркнул, что нужно понимать, что выход на рынок Китая обладает спецификой – он сложный, так как достаточно внимательно регулируется.

"Кроме того, нужно свести российского экспортера с китайским импортером, который будет заинтересован в этом виде продукции", — добавил Инюшин.

Торговля молочными продуктами между Китаем и Россией будет включать в себя поставки коровьего молока, молока коз и овец, а также изделий из них, в частности — сгущенных и не сгущенных сливок, пахты, йогуртов, кефира, молочной сыворотки, сливочного масла, сыра, творога и казеина.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.