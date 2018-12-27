ПЕКИН, 27 дек /ПРАЙМ/. Либерализация китайского законодательства в части банковского регулирования вполне дает возможность российским банкам получить полноценную лицензию для работы в Китае, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.

"Банкам всегда очень трудно было открываться и работать в Китае. Мы изучаем вопрос, и мы видим его развитие следующим образом: можно сказать, что сейчас наметились определенные шаги, которые позволяют говорить о возможности получения российским банком полноценной лицензии", — сказал торгпред.

Он отметил, что китайское законодательство в части банковского регулирования, которое всегда было достаточно жестким, в последние несколько лет было либерализовано.

"Это вопрос, который требует проработки, связанной с нормативами достаточности капитала, выполнением регуляторных требований. Но наша оценка заключается в том, что в настоящее время создание такого института вполне возможно при наличии соответствующей инициативы на российской стороне", — сказал Инюшин.

Торгпред напомнил, что в настоящее время в Китае функционируют несколько представительств российских банков. Единственный банк, который имеет лицензию, – это ВТБ, но его лицензия не покрывает все виды операций, поэтому он не может выступать как полноценный расчетный банк.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.