МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон выразил глубокие опасения в связи с участием китайской компании Huawei во внедрении сети 5G в Великобритании, сообщает газета Times.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация США пытается убедить провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже.

Как сообщается, глава минобороны Великобритании заявил, что страна должна изучить решения своих союзников и более подробно рассмотреть любые угрозы безопасности. Кроме того, он отметил, что Китай "иногда действует злонамеренно".

"У меня сильные, очень глубокие опасения касаемо предоставления Huawei сети 5G в Великобритании. Это что-то, что мы должны изучить очень внимательно", — заявил Уильямсон, добавив, что необходимо изучить опыт Австралии и США в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которых широко используют продукцию Huawei.

В феврале глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что компания, подотчетная иностранному правительству, по мере усиления позиций в телекоммуникационной сети США получает возможность "изменить или украсть информацию", а также "вести скрытый шпионаж". Тогда в Huawei отметили, что компания работает в 170 странах мира и имеет доверие правительств и пользователей.