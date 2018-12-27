МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Министерство строительства подготовило проект постановления правительства России о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности. Как пишет "Коммерсант", это приведет к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение.

Как говорится в письме Минстроя вице-премьеру Дмитрию Козаку от 23 декабря, на которое ссылается газета, ведомство попросило привлечь его к обсуждению темы.

Минэнерго предполагает, что оплата резерва сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории "свыше 670 кВт" в случае, если они не используют всю сетевую мощность.

Это обусловлено тем, что сети получают плату за реальный объем потребления и вынуждены держать лишнее оборудование, что в свою очередь накладывает на них лишние расходы. Министерство энергетики предлагает вводить оплату резервной мощности начиная с 2020 года, если потребление составит менее 60% от заявленного. На первом этапе предполагается оплата 10% резерва, а к 2024 году — полностью. Премьер-министр России Дмитрий Медведев эту инициативу поддержал.

В свою очередь Минстрой считает, что для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), как и для теплоснабжения, проект постановления некорректен, так как в данном случае резерв определяется заявителем не произвольно, а с учетом действующих нормативов. Отказаться от резерва невозможно: это может повлечь экономические, экологические и социальные последствия. В строительном ведомстве опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов "возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ".