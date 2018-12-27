МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Внешний долг Украины должен был сокращаться, но за время сотрудничества с Международным валютным фондом он вырос на 13 миллиардов долларов, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Мы же украинские граждане, налогоплательщики будем отдавать кредит МВФ и с процентами. За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила 3 миллиарда долларов и сейчас еще миллиард долларов набежал. Внешний долг Украины должен был сократиться. Но за это время долг только вырос на 13 миллиардов долларов", — заявил Скаршевский в эфире украинского телеканала Newsone.

В конце 2014 году власти Украины договорились о выделении Украине 17,5 миллиардов долларов. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение стране 17,5 миллиарда долларов. Однако уже к окончанию программы финансирования стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.

Совет управляющих МВФ 18 декабря принял решение о выделении Украине дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования SBA. В МВФ уточнили, что первые 1,4 миллиарда будут доступны немедленно, остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.

Для того чтобы соответствовать требованиям программы, парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. Также совет директоров Всемирного банка 18 декабря принял решение о предоставлении Украине гарантии по займам на сумму 750 миллионов долларов.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет. По его словам, обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП. В августе украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49% к концу 2020 года. В минфине Украины отметили, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов) или почти треть бюджета.