МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы в пятницу огласит приговор гендиректору холдинга "Форум" Дмитрию Михальченко и другим фигурантам дела о контрабанде элитного алкоголя, сообщили РИА Новости в суде.

Судебный процесс назначен на 12.00.

Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков. Как заявил в суде следователь, в 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту немецкого Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Фигурантами дела также являются его заместитель Борис Коревский и предприниматель Алексей Мищенко. Первый вину полностью отрицает, он, как и Михальченко, содержится под стражей. Второй признает вину частично, отрицает лишь участие в преступной группе и содержится под домашним арестом.

Дело уже рассматривалось по существу, но суд решил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений, препятствующих вынесению приговора.