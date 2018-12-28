МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы в пятницу приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко по делу о контрабанде элитного алкоголя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

При этом суд не счел, что подсудимые действовали в составе организованной группы. Обвинение смягчено на статью о контрабанде в составе группы лиц по предварительному сговору.

"Признать Михальченко виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы, Коревскому по совокупности назначить пять лет колонии общего режима. Признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно", — огласила решение судья Елена Ленская.

По недавно принятому закону суд зачел фигурантам день в СИЗО за 1,5 в колонии.

Обвинение просило назначить Михальченко 10 лет колонии строгого режима, его заму Борису Коревскому — девять лет, а предпринимателю Алексею Мищенко — семь. В итоге, Мищенко был признан только пособником и потому отделался условным сроком.

Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков в 2015 году. Как заявил в суде следователь, продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Ущерб превысил 18 миллионов рублей, которые Михальченко, по собственным словам, уже возместил.

Гендиректор "Форума" и его зам Коревский не признавали себя виновными и ждали приговора в СИЗО. Мищенко признал вину, но только частично, отрицая участие в преступной группе. До решения суда он содержался под домашним арестом.

Дело уже рассматривалось по существу, но суд тогда решил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений, препятствующих вынесению приговора.

В ходе расследования этой контрабандной схемы вскрылось другое преступление, ставшее поводом для еще одного уголовного дела — о хищениях при строительстве одной из резиденций президента Владимира Путина, в которые оказались замешаны компании Михальченко.

Кроме того, одна из компаний Михальченко "Балтстрой", крупный застройщик, фигурировала в уголовных делах о хищениях в Минкультуры при реставрации различных культурных объектов, в том числе Новодевичьего монастыря в Москве.