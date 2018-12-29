МЕХИКО, 29 дек /ПРАЙМ/. Венесуэльские власти объявили о немедленном введении госконтроля над заводом американского производителя шин Goodyear в штате Карабобо, сообщает в пятницу канал Globovision со ссылкой на опубликованное изданием Gaceta Oficial постановление министерства труда.

Такое решение было принято после того, как в начале декабря хозяева завода объявили о прекращении работы в южноамериканской стране. Тогда около 400 сотрудников получили уведомления о предстоящем увольнении в связи с полной остановкой работы. В качестве части компенсации сотрудникам обещали выдать по 10 шин, которые производило предприятие, сообщал Рейтер.

В постановлении министерства труда Венесуэлы отмечается, что рабочие должны вернуться на свои места для возобновления производства. Примечательно, что компания Goodyear объявила ранее, что после прекращения работы завода в Венесуэле никто не уполномочен производить шины под ее маркой в этой стране.

В сентябре о прекращении работы в Венесуэле сообщил также поставщик шин для "Формулы-1" итальянская компания Pirelli. По сообщению самой компании, покупателем завода в городе Гуакара стала группа предпринимателей из Южной Америки и компания Sommers International.

В июне 2017 года Pirelli объявила о временной приостановке работы завода в Венесуэле. Причиной остановки предприятия тогда стала нехватка сырья для производства продукции.

Pirelli и Goodyear стали далеко не первыми иностранными компаниями, вынужденными приостанавливать или прекратить свое производство в Венесуэле из-за нехватки сырья. Так, ранее к такой мере прибегал американский McDonald"s и корпорация Kimberly-Clark, производитель средств личной гигиены. Также об уходе с венесуэльского рынка объявили несколько крупных авиакомпаний.