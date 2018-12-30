МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правоохранительные органы в Германии установили личность мужчины, который в субботу прорвался на автомобиле на территорию аэропорта Ганновера, сообщает портал Presse Portal.

В субботу сообщалось, что аэропорт Ганновера на несколько часов приостановил работу после того, как неизвестный проник на его территорию на автомобиле с польскими номерами. Отмечалось, что полиции удалось остановить автомобиль, сидевший за рулем мужчина был задержан.

По информации портала, задержанным оказался 21-летний гражданин Польши, который ранее был замечен в правонарушениях, связанных с наркотиками. Отмечается, что в момент происшествия задержанный также находился под воздействием наркотиков.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по подозрению в опасном вмешательстве в работу авиации, в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов и в вождении под воздействием наркотиков.

Как пишет портал, мотивы задержанного мужчины остаются неизвестными, однако террористической подоплеки обнаружено не было. Расследование инцидента продолжается.