РИМ, 30 дек /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Парламент Италии окончательно одобрил в воскресенье в третьем чтении правительственный законопроект о госбюджете на 2019 год, который чуть было не привел к острому конфликту между Римом и Брюсселем и введению со стороны Европейской комиссии процедуры чрезмерного дефицита бюджета.

За одобрение госбюджета на следующий финансовый год, а также трехлетнего бюджета на 2019-2021 годы, проголосовали 313 членов Палаты депутатов, против высказались 70 парламентариев.

Эти документы обретут силу закона сразу после их подписания президентом республики Серджо Маттареллой.

Главными положениями госбюджета стали отказ от предполагавшегося повышения НДС, введение безусловного базового дохода и изменение законодательства в целях более раннего выхода граждан на пенсию.