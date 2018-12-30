КАИР, 30 дек /ПРАЙМ/. Египет получит очередной транш кредита МВФ в размере двух миллиардов долларов в январе будущего года, заявил председатель Центробанка АРЕ Тарек Амер на встрече с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"В свете позитивных результатов последнего визита экспертов МВФ в Египет, которые отметили четкое соблюдение правительством графика реформ, ожидается, что пятый транш кредита в размере двух миллиардов долларов поступит в январе 2019 года", — цитирует председателя ЦБ пресс-служба главы государства.

Ранее сообщалось, что Египет добился 5,3% экономического роста в прошлом году, что является лучшим показателем на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, всего за год госдолг Египта по отношению к ВВП снизился со 108 до 98 процентов.

Египет уже два года реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза.