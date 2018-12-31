МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной замглавы Минтранса РФ Сергея Аристова и назвала его настоящим профессионалом своего дела, который всегда стремился приносить пользу людям.

Аристов скончался на 65-м году жизни 30 декабря от продолжительной болезни, говорится на сайте министерства.

"Ушел из жизни компетентный и ответственный руководитель, человек с высочайшей внутренней культурой, который всегда стремился приносить максимальную пользу людям",- говорится в телеграмме, направленной Матвиенко в понедельник в министерство транспорта РФ.

Спикер отметила, что Аристов душой болел за судьбу Отечества, всегда оставался верен своим принципам и избранному делу.

"Все, кто знал Сергея Алексеевича, ценили его за исключительную порядочность, глубокое понимание поставленных задач, безупречный профессионализм",- сказала сенатор.

Она выразила искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия родным и близким Аристова.