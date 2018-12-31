МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 14 и 15 февраля 2019 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Включить в состав организационного комитета… пресс-секретаря председателя правительства РФ — заместителя руководителя аппарата правительства РФ Олега Осипова, руководителя протокола председателя правительства РФ — заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Соболева", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, экс-глава протокола премьер-министра РФ Марина Ентальцева исключена из оргкомитета.

По итогам Российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи 15-16 февраля 2018 года, было заключено 538 соглашений на общую сумму почти 800 миллиардов рублей.