ВАШИНГТОН, 31 дек /ПРАЙМ/. Представители демократов в нижней палате конгресса США подготовили законопроекты, которые позволят положить конец приостановке работы четверти федеральных ведомств, сообщило в понедельник издание USA Today со ссылкой на помощника одного из высокопоставленных парламентариев.

Подробности этих предложений не раскрываются, однако отмечается, что они покроют потребности всех приостановивших работу ведомств на год вперед, но не включают затребованные президентом США Дональдом Трампом пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает телеканал CNBC.

Для финансирования министерства внутренней безопасности, в бюджет которого и должны выйти подобные расходы, предусмотрен временный план до 8 февраля. Ранее демократы уже предлагали компромиссный вариант, который согласовали обе палаты конгресса, однако Трамп отверг его. Он неоднократно обещал, что не подпишет документ, который не будет предусматривать запрошенную администрацией сумму.

Неназванный сотрудник Белого дома сообщил изданию, что в администрации не будут комментировать предложения, пока не ознакомятся с ними. При этом Трамп последние дни призывает демократов вернуться из отпусков и договориться по этому вопросу.

Сенат, в котором демократы отказались поддержать запрошенные администрацией пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, соберется только 2 января. В этот день весь конгресс последний раз соберется в нынешнем составе, чтобы формально сложить полномочия и передать их следующему составу, который заступит 3 января.

Для преодоления вето Трампа нижней палатой, которая выступает с новыми предложениями, за них должны будут проголосовать две трети ее состава. Таким образом, демократам надо будет привлечь на свою сторону более 50 республиканцев.

Президент США настаивает на том, что стена должна свести к минимуму поток нелегальных мигрантов через южную границу, ставя в пример аналогичный барьер между Израилем и Западным берегом реки Иордан.

Конфликт с демократами привел к тому, что в отсутствие формально утвержденного финансирования около четверти федеральных ведомств вынуждены были 22 декабря полностью или частично прекратить работу (войти в режим так называемого "шатдауна"). На фоне праздников это не оказало существенного влияния на жизнь американцев. Демократы говорят, что стена не решает проблему, и отказываются согласовать выделение таких средств. Трамп отказывается подписать любой временный вариант бюджета, если там не будет заложено финансирование проекта. Пока ни одна из сторон не продемонстрировала готовность пойти на компромисс.