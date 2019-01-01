МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1 января 2019 года вырастет в России с 24,5 тысяч рублей до 26,1 тысячи рублей, а размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 301 тысячу 95 рублей.

Всего за счет средств Фонда социального страхования РФ (ФСС) выплачиваются четыре вида пособий, связанных с материнством, два из которых зависят от среднего заработка застрахованного лица за расчетный период. К таким пособиям относятся пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Еще два пособия выплачиваются в установленном законодательством размере – это единовременное пособие при рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Как рассказали в министерстве труда РФ, рост связан с увеличением размера предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС. Предельная величина базы для начисления страховых взносов подлежит ежегодной индексации с учетом роста средней заработной платы. Так, предельная база для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования РФ в 2016 году составляла 718 тысяч рублей в год, в 2017 году – 755 тысяч рублей в год, в 2018 году – 815 тысяч рублей в год.

"При наступлении страхового случая с 1 января 2019 года изменится расчетный период при исчислении пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Поскольку в расчет пособия будут браться предельные базы для начисления страховых взносов в фонд именно для этих годов (755 тысяч рублей и 815 тысяч рублей соответственно), увеличатся максимальные размеры пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком", — рассказали в пресс-службе ФСС.

Кроме того, увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска: с 1 января он составит 301 95 рублей, а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц увеличится до 26 тысяч 152 рублей.

"Что касается единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, то заработок, полученный в расчетном периоде, на их размер не влияет, они выплачиваются в фиксированном размере до следующей индексации размеров пособий. С 1 февраля 2018 года размер указанных пособий составляет: 16 759 рублей – единовременное пособие при рождении ребенка, 628,47 рублей – единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности", — заключили в фонде.

Кроме того, в 2019 году увеличатся пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности: по данным Минтруда, максимальная сумма пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности составит 65 416,6 рубля в среднем за месяц.