МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Российские банки с 1 января 2019 года разделились на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальной лицензией.

До этого момента все банки считались банками с универсальной лицензией. По новым требованиям, минимальный размер капитала для универсальной лицензии установлен в размере 1 миллиарда рублей, для базовой лицензии – 300 миллионов рублей.

С точки зрения регулирования в РФ вводится трехуровневая банковская система. Так, с 1 января банковская система будет состоять из системно значимых банков, банков с универсальной лицензией и базовой лицензией.

В конце прошлого года ЦБ ожидал, что на базовую лицензию перейдут около 150 банков, а остальные нарастят свой капитал до 1 миллиарда рублей. По состоянию на 1 декабря 2018 года в России действовало 448 банков, из них системно значимых — 11.

Банки с базовой лицензией будут иметь упрощенное регулирование, но ограничены в проведении некоторых операций. К банкам с универсальной лицензией будут применяться требования ЦБ в полном объеме.

Банк России рассчитывает, что пропорциональное регулирование сделает кредитные организации более устойчивыми и позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса.