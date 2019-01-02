ВОРОНЕЖ, 2 янв /ПРАЙМ/. Рязанская область гарантирует налоговые льготы и субсидии иностранным инвесторам, в том числе из Китая, готовым создать в регионе свое производство, сообщил РИА Новости губернатор Николай Любимов.

"Рязанская область открыта для инвестиций, в том числе из КНР. Со своей стороны мы гарантируем китайским партнерам меры государственной поддержки в форме региональных налоговых льгот и субсидий, которые предусмотрены нашим законодательством", — сказал собеседник агентства.

Любимов уточнил, что, в регионе действует закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области", который направлен на создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов и устанавливает выгодные условия дополнительно к федеральным мерам поддержки инвестиционной деятельности.

"Кроме того, готовы предложить созданную решением правительства России территорию опережающего социально-экономического развития "Лесной" в Шиловском районе, резиденты которой получают федеральные льготы, а также инфраструктуру на бесплатной основе", — добавил Любимов.

По его словам, что Китай — стратегический партнер Рязанской области, и любые инициативы китайской стороны "будут в кратчайшие сроки рассмотрены и приняты в работу".