МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф предоставил готовый борт для транспортировки в Москву ребенка, спасенного в Магнитогорске, где произошел взрыв газа в жилом доме, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Если говорить про малыша, то очень быстро был найден борт. Хочу поблагодарить Германа Оскаровича Грефа. Очень важно было дать готовый борт, борт был его. Поэтому фактически уже через полтора часа, как мы узнали, что малыша достали, вылетел за ним", — сказала Скворцова журналистам в среду.

Она поблагодарила бригаду Федерального медико-биологического агентства, которая сопровождала ребенка, детских хирургов, анестезиологов и реаниматологов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, оказавшим помощь ребенку уже в Москве, команду медицинских работников Магнитогорска, которые полным составом вышли на службу и помогали пострадавшим, как только узнали о случившемся.

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщила, что 11-месячный ребенок найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, в тяжелом состоянии младенец был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. После осмотра ребенка было принято решение о его эвакуации в Москву.

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. Согласно последним данным МЧС, число жертв трагедии возросло до 16 человек.