МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Бывший спикер Верховной рады Александр Мороз заявил, что на Украине отсутствует стратегия создания экономики.

По его словам, отчет государственной статистики о создании 207 мощных заводов на Украине не отвечает действительности.

"Я думаю, что это на бумаге. Какие 270 заводов? Пусть назовут. У нас нет производственно-финансовых планов. Их никто не ведет. Мы говорим про планирование. Нет стратегии государства, стратегии создания экономики Украины. А без этого у государства нет перспектив", — сообщил Мороз в среду в эфире телеканала NewsOne.

Выплаты по долгам Украине предстоят уже в первые месяцы года. В частности, в январе минфин должен погасить валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), основными держателями которых являются госбанки Ощадбанк и Укрэксимбанк, на 300 миллионов долларов. По мнению экспертов, это погашение будет усложнено тем, что в марте и апреле эти госбанки планируют погасить свой долг по еврооблигациям на общую сумму в 800 миллионов долларов.

При этом первая пиковая выплата долгов ожидает Киев в феврале, страна должна заплатить 1,7 миллиарда долларов, включая 725 миллионов долларов, которые минфин привлек в августе 2018 года от размещения еврооблигаций под 9,2% годовых. При этом эксперты отмечают, что именно еврооблигации станут основной долговой нагрузкой для страны в 2019 году.

Также 1 марта Украина должна будет выплатить традиционный купон по евробондам на 444 миллиона долларов, а в мае — погасить 1 миллиард долларов, полученных еще в 2015 году под госгарантии США.

Еще одна большая выплата ожидает Киев в сентябре. Правительство должно будет погасить 0,7 миллиарда долларов еврооблигаций и заплатить 600 миллионов долларов по ранее взятым кредитам МВФ. Кроме того, столько же в сентябре необходимо будет потратить на погашение процентов по другим выпускам евробондов.

В министерстве финансов Украины считают, что текущий год станет крупнейшим вызовом в истории страны в вопросе выплаты долгов. Госбюджет на 2019 год предусматривает, что более 15 миллиардов долларов в этом году будут потрачены на уплату внутренних и внешних долгов, из них более 6 миллиардов долларов — выплаты по внешнему долгу.