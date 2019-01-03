ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв /ПРАЙМ/. Спрос на продукцию Ямало-Ненецкого автономного округа со стороны Китая превышает общий объем производимых в регионе товаров, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Дмитрия Артюхова.

По данным властей округа, за девять месяцев 2018 года внешнеторговый оборот между предприятиями Ямала и Китая составил около 244,6 миллиона долларов, или 10,5% от общего внешнеторгового оборота автономного округа.

"Ямальские производители готовы экспортировать свою продукцию в республику. Но интересно, что, исходя из спроса, выявленного в рамках проведения выставочно-презентационных мероприятий, объемы поставок, интересующие китайскую сторону, значительно превышают совокупный объем производимой на Ямале продукции", — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе главы региона подчеркнули, что на Ямале "готовы работать в этом направлении".

Собеседник уточнил, что три компании из Китая проявляют интерес к продукции северного оленеводства, рыболовства и дикоросам. Власти округа поясняют, что эти фирмы выразили желание в ближайшей перспективе создать совместные производства, связанные с биопрепаратами и продовольствием.

Кроме того, округ посетили представители компании Dongluwang, крупного китайского производителя фармацевтических препаратов на основе продуктов оленеводства. Предприятие подписало трехстороннее соглашение с департаментом международных и внешнеэкономических связей региона и с экспортно-ориентированной компанией "Ныда-Ресурс".

"На данный момент стороны пришли к решению, что в течение двух лет компания Dongluwang будет работать с регионом на основе прямых поставок сухих рогов в объеме до 100 тонн в год, а также оказывать содействие по сертификации, аккредитованию и получению ветеринарных документов для реализации продукции северного оленеводства, в частности, оленьих рогов", — сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в планах — создание совместного производства по глубокой переработке продукции северного оленеводства в регионе. Он добавил, что власти Ямала также готовы пригласить руководителей четырех этих компаний на День оленевода, который пройдет в округе в марте.