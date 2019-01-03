МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Украина в течение 2019-2024 годов реализует ряд проектов при финансовой помощи от Евросоюза, в частности 104 миллиона евро пойдут на поддержку энергоэффективности, сообщили в четверг на сайте министерства экономического развития и торговли.

"Украине выделили финансовую помощь ЕС в размере 272,5 миллиона евро на 2019-2024 годы, из которых 104 миллиона евро — на поддержку энергоэффективности", — отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, 55,5 миллиона евро пойдет на поддержку государственного управления финансами для Украины, 37 миллионов евро — на повышение потенциала органов государственной власти Украины по выполнению Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, 58 миллионов евро — на повышение эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования на Украине. Еще 18 миллионов евро, по данным ведомства, будут использованы для профессиональных обменов и краткосрочной профессиональной стажировки в странах-членах ЕС.

Ранее совет управляющих МВФ также принял решение о выделении Украине дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA). В МВФ уточнили, что первые 1,4 миллиарда будут доступны немедленно (Минфин Украины указывал срок до 25 декабря), остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.