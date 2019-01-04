САМАРА, 4 янв /ПРАЙМ/. Ульяновская область на 100% готова к отключению аналогового телевидения и переходу на цифровое вещание, сообщила РИА Новости советник губернатора региона Светлана Опенышева.

Ульяновская область вошла в список регионов, где аналоговое вещание будет отключено 11 февраля 2019 года.

"К отключению аналогового телевидения и переходу на цифровое вещание Ульяновская область готова на 100%. Строительство сети закончено в 2015 году. Охват населения Ульяновской области составляет 96,14% при требовании 95%", — сказала Опенышева.

Она добавила, что работы по строительству и вводу в эксплуатацию первого мультиплекса РТРС-1 и второго мультиплекса РТРС-2 завершены в полном объеме.

"В Ульяновске вещание второго мультиплекса в тестовом режиме было начато с 23 мая 2014 года, в Димитровграде — в начале 2015 года. На остальных существующих объектах филиала РТРС "Ульяновский ОРТПЦ" пакет программ стал доступен поэтапно, начиная с 21 ноября 2018 года", — уточнила Опенышева.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Тверская область первой перешла на цифровое вещание, отключив аналоговое 3 декабря. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.