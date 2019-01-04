ВАШИНГТОН, 4 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп назвал продуктивной свою встречу с членами конгресса от Демократической партии по поводу бюджета, из-за отсутствия которого ряд федеральных ведомств уже около двух недель не работают.

"У нас была продуктивная встреча со спикером (палаты представителей Нэнси) Пелоси, сенатором (Чаком) Шумером. Это была очень хорошая встреча. Мы на одном пути в плане желания открыть правительство", — заявил Трамп, выступая в Белом доме в пятницу по итогам общения с демократами.

Из-за отсутствия договоренностей по бюджету часть федеральных учреждений не профинансирована с 22 декабря, а американские законы запрещают федеральному правительству работать без утвержденного бюджета. Вынужденно сократили работу госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерства юстиции, транспорта, сельского хозяйства, а также ряд других ведомств. Сотни тысяч госслужащих отправлены в вынужденный отпуск.

Трамп требует от конгресса 5 миллиардов долларов дополнительного финансирования пограничной безопасности, демократы пока готовы дать не более чем 1,3 миллиарда. Это уже третий "шатдаун" правительства за год, но в этот раз бюджетный кризис продолжается дольше, чем раньше.